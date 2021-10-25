Собственника земли привлекут к ответственности после уничтожения Щербинского городища

Собственника земли, где находилось Щербинское городище, вызвали в главное управление культурного наследия Московской области. Там составят протокол об административном правонарушении. Об этом рассказал временно исполняющий полномочия главы городского округа Домодедово Михаил Ежокин.

«Это частная земля. Муниципалитет никаких разрешений на производство каких-либо работ, в том числе и земляных, не давал. Как только к нам пришла информация, все работы были приостановлены. Собственник вызван в администрацию», — сообщил Ежокин во время совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с правительством региона и главами городских округов.

Глава Домодедова добавил, что техника арестована, никакие работы сейчас не ведутся. Воробьев дал поручение разобраться в этой ситуации. По его словам, нужно понять, что человек хочет сделать полезного на этой земле.

«Если это полезное аргументировано, то давайте помогать, а если есть какие-то проблемы с согласованием с культурным наследием, то это обязательный этап, его нужно пройти», — отметил губернатор.

История с уничтожением археологического памятника Щербинское городище в Домодедове вызвала широкий общественный резонанс. По предварительным данным, бизнесмен проводил на этой земле работы без соответствующих документов.