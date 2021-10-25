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    25 октября 2021, 14:31

    Собственника земли привлекут к ответственности после уничтожения Щербинского городища

    Глава Домодедова Ежокин: собственника земли, где было Щербинское городище, привлекут к ответственности

    Наза Салех Захи

    Собственника земли, где находилось Щербинское городище, вызвали в главное управление культурного наследия Московской области. Там составят протокол об административном правонарушении. Об этом рассказал временно исполняющий полномочия главы городского округа Домодедово Михаил Ежокин.

    Собственника земли привлекут к ответственности после уничтожения Щербинского городища

    «Это частная земля. Муниципалитет никаких разрешений на производство каких-либо работ, в том числе и земляных, не давал. Как только к нам пришла информация, все работы были приостановлены. Собственник вызван в администрацию», — сообщил Ежокин во время совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с правительством региона и главами городских округов.

    Глава Домодедова добавил, что техника арестована, никакие работы сейчас не ведутся. Воробьев дал поручение разобраться в этой ситуации. По его словам, нужно понять, что человек хочет сделать полезного на этой земле.

    «Если это полезное аргументировано, то давайте помогать, а если есть какие-то проблемы с согласованием с культурным наследием, то это обязательный этап, его нужно пройти», — отметил губернатор.

    История с уничтожением археологического памятника Щербинское городище в Домодедове вызвала широкий общественный резонанс. По предварительным данным, бизнесмен проводил на этой земле работы без соответствующих документов.