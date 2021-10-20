Щербинское городище почти уничтожили в Домодедове. Виновных ждет наказание

В Домодедове практически уничтожено Щербинское городище. Памятник железного века утюжили бульдозерами несколько дней, а ученые били тревогу. Теперь археологам предстоит оценить ущерб, а следователям — найти, кто виноват в вопиющем преступлении.

В городском округе Домодедово несколько дней назад уничтожили один из известных археологических памятников Подмосковья — Щербинское городище. Памятник дославянской культуры был снесен бульдозерами компании «Робметаллсталь» под площадку для строительного рынка, сообщил сайт «Хранители наследия».

Разорение длилось в ночь на 16 октября и продолжалось два дня. Археологи и местные жители пытались противостоять разорению памятника истории.

Больше тысячи лет это городище существовало — и было уничтожено в один день, сокрушались местные активисты. Они рассказали, что представители застройщика, с которыми пытались вести переговоры на месте, заявили, что у них имеется землеотвод и там ничего не сказано о наличии ограничений, связанных с археологическим наследием.

90% уничтожено

По сведениям археолога Андрея Мезенцева, участок с городищем был приобретен застройщиком всего за неделю до начала строительных работ. Он, как считает ученый, решил делать планировку под строительный рынок безо всяких согласований. Даже после протестов и визитов полиции строительная техника уезжала, а потом снова возвращалась и продолжала работать.

«Я дозвонилась в Минкультуры и Генпрокуратуру. Около 16 часов 17 октября полиция стала что-то делать. Но 90% памятника уничтожено, остались только нижние части жилищ», — рассказала Ася Энговатова, заместитель директора Института археологии РАН.

Администрация городского округа Домодедово сообщила «360», что земельный участок перешел в собственность ООО «Рометаллсталь» 4 октября 2021 года. Перед тем как проводить земляные работы, предприниматель должен был получить ордер в администрации городского округа Домодедово. В администрацию он не обращался, соответственно, ордер получен не был.

В данный момент по факту нарушения проводится проверка Главным управлением культурного наследия Московской Области. К проверке по факту нарушения администрация Домодедово привлекла Госадмтехнадзор, так как работы проводились без разрешительных документов, собственник будет привлечен к административной ответственности. В настоящий момент все работы полностью приостановлены администрация городского округа Домодедово.

Оценку ущерба проведет Институт археологии, сообщил «Интерфакс».

Не первое прощение с городищем

Как выяснилось, это не первое нападение вандалов. Прилегающее к Щербинскому Борисоглебское городище в 2012 году было практически уничтожено свалкой. Она полностью уничтожила восточный и западный овраги. О памятнике археологии напоминают только остатки старого кладбища, которое располагается на территории древнего городища.

Все объекты относились к выявленным объектам культурного наследия по распоряжению Министерства культуры Московской области от 23.05.2008 N 354-Р.

Разрушение культурного кода России

Археолог, историк Константин Воронин рассказал «360», что Щербинское городище — классический памятник археологии железного века, на котором основаны коллекции таких музеев, как Государственный исторический музей. Городище упомянуто в учебниках по археологии, его можно считать культурным кодом российской археологии.

«Нынешняя ситуация — вопиющая. Это наглое нарушение законов, которое привело к уничтожению памятника», — подчеркнул Константин Воронин.

В пределах земельных участков памятники археологии выделены в отдельные зоны, которые не подлежат никакому земельному освоению или землеустройству и тем более обустройству территории. Ученый выразил надежду, что случившееся в Домодедове поможет сделать законодательство более эффективным в плане практического применения.

Нужна культурная пропаганда

Константин Воронин рассказал, что можно предпринять попытки восстановления Щербинского городища. Хотя на большой площади был уничтожен культурный слой, есть надежда, что там могли остаться углубленные конструкции. Для дополнительного научного исследования необходимо провести большую работу.

«Местные жители говорили, что знали этот памятник с детства. Это некое аутентичное достояние, это наше с вами государство. И если об этом будут забывать, не будет и страны. Я в археологии работаю довольно давно и работал в 90-е годы — даже тогда никто не позволял себе подобных действий» — отметил ученый.

Он уточнил, что даже в отдаленных субъектах страны аналогичные объекты бережно сохраняют. По словам археолога, существует реестр памятников истории, которые находятся под государственной охраной, они имеют вечный иммунитет.

«А есть памятники вновь выявленные. Я не понимаю, как Щербинское городище, которое известно более ста лет и входит во все учебники, формально оказалось в списке вновь выявленных памятников. Но де-факто на такие памятники распространяются те же самые меры защиты, как и на те, что находятся в реестре», — сказал Константин Воронин.

Ученый отметил, что подобные объекты нужно отмечать специальными знаками, обозначая, что это объект культурного наследия. Ведь многие люди не понимают, что перед ними, и видят просто кусок земли. Культурная пропаганда имеет очень большое значение. А если достойно сработает закон и накажут нарушителя, это будет хороший урок тем, кто не обращает внимания на памятники археологии.

Незаконно и уголовно наказуемо

Земельный юрист Кирилл Воробьев в разговоре с «360» отметил, что застройщик, скорее всего, не получал никакого разрешения. Для каких-либо работ на выявленном объекте культурного наследия нужно получить охранный орден. Без этого документа по Градостроительному кодексу нельзя приступать к строительству.

«Существует паспорт охраны памятников. Если объект важный, почему за ним не следили, почему он был не огорожен или не снабжен пояснительными щитами?» — сказал Кирилл Воробьев.

Если же разрешение на строительство действительно было выдано, то его не имела права выдавать местная администрация, подчеркнул юрист.

«Застройщик может попытаться уйти от ответственности, заявив, что ему согласовали поданные документы и выдали разрешение. Если он сможет это доказать, он останется безнаказанным. Если разрешение не выдавалось, то будет возбуждено дело, связанное с незаконным строительством. Но сроки нарушителям грозят небольшие», — отметил Кирилл Воробьев.