Соблюдение санитарных норм проверили в ресторанах Санкт-Петербурга

В ночь с 8 на 9 декабря в Санкт-Петербурге был проведен рейд, направленный на предотвращение заражения граждан в условиях пандемии коронавируса.

Проверочные мероприятия провели сотрудники следственного комитета по Санкт-Петербургу совместно с полицейскими, сотрудниками Росгвардии, Роспотребнадзора и комитета по контролю за имуществом города, сообщила пресс-служба Следственного комитета на своей странице в YouTube.

В результате проверки, в трех предприятиях общепита, расположенных в Центральном районе Санкт-Петербурга, были выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемического благополучия населения.

В ходе осмотров была изъята документация, электронные носители информации и другие предметы, которые представляют интерес для следствия.

Проводятся все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление нарушений. По результатам будет принято процессуальное решение.

Рестораны Санкт-Петербурга создали «Карту сопротивления» против запретов по COVID-19. В список вошло несколько десятков заведений общественного питания, которые отказываются ограничивать работу в новогодние праздники. Однако некоторые рестораны из списка, до которых дозвонился «360», утверждают: они работают по правилам.