Общество 05 июля 2023, 12:46 Собянин встретился с участниками проекта «Поезд Памяти» в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с участниками проекта «Поезд Памяти» в Музее Победы Парламентская газета

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в Telegram-канале о встрече в Музее Победы на Поклонной горе с 200 старшеклассниками из России, Белоруссии, Армении и Киргизии, которые приняли участие в проекте «Поезд Памяти».

Целью культурно-образовательного проекта стало знакомство школьников из разных стран с историей и местами боевой славы времен Великой Отечественной войны. Он осуществляется под эгидой Союзного государства.

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22 июня «Поезд Памяти» стартовал из Брестской крепости и посетил пять5 белорусских и семь российских городов. Москва стала финальной точкой маршрута. Здесь дети возложат цветы к Вечному огню в Александровском саду и посетят экскурсии по столице.

Собянин поблагодарил участников проекта за работу и пожелал интересных дней в столице.

Ранее постоянный комитет Союзного государства презентовал в Брестской крепости книгу «Срока давности не имеют…», посвященную преступлениям фашизма против народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.