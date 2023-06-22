Общество 22 июня 2023, 18:50 Книгу о преступлениях фашизма против народа СССР в годы ВОВ представили в Брестской крепости

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Постоянный комитет Союзного государства презентовал в Брестской крепости книгу «Срока давности не имеют…», посвященную преступлениям фашизма против народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил сайт kp.ru.

В ее основу легли материалы уголовных дел о геноциде белорусского и советского народов, а также исторические факты расследований. Над книгой работали генеральная прокуратура и Следственный комитет обеих стран.

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Отмечается, что участниками мероприятия стали председатель СК России Александр Бастрыкин и Генпрокурор Беларуси Андрей Швед.