22 июня 2023, 18:50
Книгу о преступлениях фашизма против народа СССР в годы ВОВ представили в Брестской крепости
Постоянный комитет Союзного государства презентовал в Брестской крепости книгу «Срока давности не имеют…», посвященную преступлениям фашизма против народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил сайт kp.ru.
В ее основу легли материалы уголовных дел о геноциде белорусского и советского народов, а также исторические факты расследований. Над книгой работали генеральная прокуратура и Следственный комитет обеих стран.
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Отмечается, что участниками мероприятия стали председатель СК России Александр Бастрыкин и Генпрокурор Беларуси Андрей Швед.
ВОВ
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