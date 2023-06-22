Общество 22 июня 2023, 17:44 Собянин рассказал о развитии креативных индустрий в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин: доходы творческого бизнеса в столице выросли на 20% за два года Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

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Доходы творческого бизнеса Москвы выросли на 20% за последние два года и составили около четырех триллионов рублей, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Творческий бизнес Москвы — мощный драйвер развития столичной экономики. В нем задействовано больше миллиона человек. Сергей Собянин Мэр Москвы

С 2020 года развитию творческих предприятий начало способствовать Агентство креативных индустрий. Так, на ярмарке «АРТ МОСКВА» художникам удалось продать картины на сумму около двух миллионов рублей, а резиденция «Фабрика музыки» открыла миру новых артистов, которые уже начали обучаться работе с продюсерами и записи треков.

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В 2022 году агентство организовало выставочное пространство Created in Moscow на Российской креативной неделе и Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow.

Кроме того, при его поддержке прошли Московская неделя моды, ярмарка молодого современного искусства blazar и другие крупные проекты.

Ранее мэр столицы рассказал о развитии платформы Московского инновационного кластера.