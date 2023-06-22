22 июня 2023, 17:44
Собянин рассказал о развитии креативных индустрий в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин: доходы творческого бизнеса в столице выросли на 20% за два года
Доходы творческого бизнеса Москвы выросли на 20% за последние два года и составили около четырех триллионов рублей, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Творческий бизнес Москвы — мощный драйвер развития столичной экономики. В нем задействовано больше миллиона человек.
Сергей Собянин
Мэр Москвы
С 2020 года развитию творческих предприятий начало способствовать Агентство креативных индустрий. Так, на ярмарке «АРТ МОСКВА» художникам удалось продать картины на сумму около двух миллионов рублей, а резиденция «Фабрика музыки» открыла миру новых артистов, которые уже начали обучаться работе с продюсерами и записи треков.
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В 2022 году агентство организовало выставочное пространство Created in Moscow на Российской креативной неделе и Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow.
Кроме того, при его поддержке прошли Московская неделя моды, ярмарка молодого современного искусства blazar и другие крупные проекты.
Ранее мэр столицы рассказал о развитии платформы Московского инновационного кластера.
Бизнес
Сергей Собянин
Москва 2023
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