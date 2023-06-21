Общество 21 июня 2023, 16:41 Собянин рассказал о развитии платформы Московского инновационного кластера Мэр Москвы Собянин: более 140 тысяч пользователей зарегистрировались на платформе МИК Сайт мэра и правительства Москвы

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Более 140 тысяч пользователей зарегистрировались на платформе Московского инновационного кластера, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

По словам мэра, за время работы проекта поступило около 55 тысяч заявок на поддержку от города.

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Всего на цифровой платформе открыли 19 сервисов, направленных на поддержку технологического предпринимательства и развитие инноваций во всей стране. Среди них программа для начинающих инвесторов «Венчурная академия» и «Академия инноваторов», помогающая создать технологический бизнес с нуля.

Ранее мэр столицы рассказал о стартапах участников Московского инновационного кластера