Общество 21 декабря 2023, 11:45 Собянин рассказал о программе реновации в Новой Москве Собянин: в Новой Москве продолжат строить детские сады и жилье по реновации Фото: Telegram-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин» / Соцсети

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Реализацию программы реновации продолжают в ТиНАО. Кроме того, в округе активно развивают социальную инфраструктуру. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«По итогам 11 месяцев этого года Новомосковский округ наряду с ЮВАО и ВАО вошел в число территорий столицы, где горожане заключили больше всего договоров на жилье по реновации», — подчеркнул градоначальник.

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Кроме того, детские сады построили на Скандинавском бульваре и Фитаревской улице в Коммунарке. Также они появятся на улице Эдварда Грига, в селе Остафьево и деревне Яковлевское.

Инвесторы также возведут в Филимонковском еще два детских сада и учебный корпус рядом с деревней Марьино. Взрослая поликлиника с клинико-диагностическим отделением и травматологическим пунктом также появится в Троицке.

Помимо этого, планируется возвести два новых спорткомплекса в поселении Мосрентген и в деревне Столбово. Также в Столбово откроют школу искусств, а в Рассказовке — новый культурно-досуговый центр.

Вдобавок, в поселении Сосенский в Новой Москве планируют построить детско-взрослую поликлинику на 520 посещений.