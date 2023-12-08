Здоровье 08 декабря 2023, 18:55 Детско-взрослую поликлинику построят в Новой Москве Бочкарев: детско-взрослую поликлинику на 520 посещений откроют в Новой Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Детско-взрослая поликлиника, рассчитанная на обслуживание 520 пациентов за одну смену, скоро откроется в поселении Сосенский в Новой Москве. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Здание будет построено на внебюджетные средства, а затем передано в городскую систему здравоохранения», — отметил он.

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К поликлинике смогут прикрепиться свыше 33 тысяч местных жителей. Она будет соответствовать стандартам московской системы здравоохранения с точки зрения качества услуг и информирования пациентов. В ней запланировали открытие различных отделений, включая педиатрическое, лучевой и функциональной диагностики, физиотерапевтическое и другие.

Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин уточнил, что с 2012 года на расширенных территориях столицы уже открыли 10 здравоохранительных объектов, в сумме обслуживающих 2380 человек за смену. Их также финансировали негосударственные источники. Инвесторы также построят еще пять больниц в ТиНАО к 2027 году.

К 2035 году в Новой Москве построят более шести сотен школ, детсадов и поликлиник.