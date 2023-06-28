28 июня 2023, 13:06
Собянин рассказал о преображении детских площадок в Москве
Мэр Москвы Собянин рассказал о благоустройстве детских площадок столицы за десять лет
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в Telegram-канале о благоустройстве детских игровых площадок столицы за последние десять лет.
Детские площадки в Москве преобразились за последнее десятилетие. Теперь это яркие игровые комплексы для всестороннего развития ребенка.
Сергей Собянин
Мэр Москвы
По его словам, новые площадки в столице оборудовали не только песочницами и качелями, но и скалодромами, тарзанками, веревочными парками. Для детей постарше открыли памп-треки и скейт-парки.
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В знаковых местах столицы начали монтировать тематические игровые пространства. Например, у Северного речного вокзала появилась площадка «Волга-Волга», на Ходынском поле — «Авиатор», а в лесопарке Кусково — девять детских зон в лесной и сказочной тематике.
Собянин напомнил, что за прошлый год в столице благоустроили 2593 двора. В этом году планируют обновить еще более 1600 таких площадок. Кроме того, за два года привели в порядок более 600 территорий школ и детских садов.
Ранее в столице прошли занятия, на которых детям рассказали, как правильно обращаться с деньгами.
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Сергей Собянин
Москва 2023
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