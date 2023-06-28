Общество 28 июня 2023, 13:06 Собянин рассказал о преображении детских площадок в Москве Мэр Москвы Собянин рассказал о благоустройстве детских площадок столицы за десять лет Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в Telegram-канале о благоустройстве детских игровых площадок столицы за последние десять лет.

Детские площадки в Москве преобразились за последнее десятилетие. Теперь это яркие игровые комплексы для всестороннего развития ребенка. Сергей Собянин Мэр Москвы

По его словам, новые площадки в столице оборудовали не только песочницами и качелями, но и скалодромами, тарзанками, веревочными парками. Для детей постарше открыли памп-треки и скейт-парки.

Реклама

В знаковых местах столицы начали монтировать тематические игровые пространства. Например, у Северного речного вокзала появилась площадка «Волга-Волга», на Ходынском поле — «Авиатор», а в лесопарке Кусково — девять детских зон в лесной и сказочной тематике.

Собянин напомнил, что за прошлый год в столице благоустроили 2593 двора. В этом году планируют обновить еще более 1600 таких площадок. Кроме того, за два года привели в порядок более 600 территорий школ и детских садов.

Ранее в столице прошли занятия, на которых детям рассказали, как правильно обращаться с деньгами.