Москва 27 июня 2023, 09:30 Московских детей познакомили с финансовой грамотностью Младшим школьникам из Москвы рассказали о финансовой грамотности Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице прошли занятия, на которых детям рассказали, как правильно обращаться с деньгами. Инструкцию по развитию финансовой грамотности у юных жителей города подготовил департамент финансов Москвы, сообщила его глава Елена Зяббарова.

По ее словам, цикл просветительских мероприятий состоялся во время летних образовательных смен Дворца творчества детей и молодежи на Миуссах. Интерактивная программа рассчитана на младших школьников с учетом их возраста и способностей.

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Дети вместе с экспертами разбирали практические финансовые ситуации, участвовали в развивающих играх, смотрели тематические мультфильмы, а также обсуждали пройденный материал. Школьникам рассказали о происхождении денег, чем отличаются товары от услуг, как вести личный и семейный бюджет, планировать доходы и расходы.

Юные москвичи выполняли задания, задавали вопросы, делились друг с другом о способах накопления денег. Для закрепления знаний детям показали мультфильмы, после этого они вместе с экспертами обсудили поведение персонажей, а также выполнили проверочные работы.

Ранее труд назвали неотъемлемой частью воспитания детей.