Общество 13 декабря 2023, 13:14 Собянин рассказал о популяризации программы раздельного сбора мусора в Москве Собянин: свыше 1,4 миллиона тонн вторсырья собрали москвичи за январь — ноябрь Сайт мэра и правительства Москвы

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К программе раздельного сбора мусора в Москве присоединяются все больше горожан. Показатели растут с каждым годом, в 2023 году они превысили 1,4 миллиона тонн вторсырья. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«„Синие“ и „серые“ контейнеры стоят возле жилых домов, соцобъектов и коммерческих организаций. Твердые коммунальные отходы сортируются и направляются на переработку», — рассказал он.

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Так, в 2019 году собрали 450 тысяч тонн вторсырья. В 2020-м — в два раза больше, в 2021-м — на утилизацию отправили около 1,5 миллиона тонн.

Для привлечения горожан к программе раздельного сбора мусора в школах и семейных центрах проходят экоуроки, а в музее городского хозяйства установили интерактивный экспонат, который знакомит с правилами разделения отходов.

Также полезную информацию о программе можно узнать на стендах в парке «Яуза» и через голосового помощника «Алиса».

Кроме этого, в Москве с 1 по 10 декабря пройдет «Региональная экологическая неделя». Также мероприятия состоятся в Челябинске и Екатеринбурге.