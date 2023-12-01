Экология 01 декабря 2023, 11:19 РЭО и #НЕМУЗЕЙМУСОРА запустили первую «Региональную экологическую неделю» Соцсети

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Первая «Региональная экологическая неделя» пройдет при поддержке Российского экологического оператора на площадках проекта #НЕМУЗЕЙМУСОРА в Москве, Челябинске и Екатеринбурге. Мероприятия будут проходить с 1 по 10 декабря.

«В 2019 году в нашей стране стартовала реформа отрасли обращения с отходами, а в 2022 году мы приступили к мероприятиям в рамках федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“. Для реализации таких масштабных инициатив необходима не только поддержка со стороны органов государственной власти, но также участие бизнес-сообщества, представителей общественных организаций и самих граждан. „Немузей мусора“ служит прекрасным примером интеграции всех, чья деятельность направленна на популяризацию принципов экономики замкнутого цикла и устойчивого развития»., — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

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Участники мероприятий смогут узнать об истории развития отрасли обращения с отходами в России, способах сокращения объема отходов и технологиях их утилизации. В рамках «Недели» пройдут экскурсии-лекции с участием ведущих игроков отрасли обращения с отходами, мастер-классы по технологиям переработки вторичного сырья, презентация региональной недели и генерального партнера мероприятия — РЭО.

Важной частью «Региональной экологической недели» станет погружение в деятельность РЭО. Участники смогут узнать больше о том, какие меры предпринимаются для сокращения объема отходов, о развитии инфраструктуры по обращению с ними, а также о том, что необходимо для формирования новой экологической культуры среди жителей.

В Москве на площадке экоцентра #НЕМУЗЕЙМУСОРА волонтеры, молодые педагоги и лучшие участники различных проектов новых территорий Российской Федерации посетят творческие мастер-классы, а учащиеся образовательных учреждений Москвы смогут стать участниками технологического процесса по переработке полимеров.

В Челябинске каждый житель сможет посетить экспозицию по переработке электролома, которая будет запущена совместно с утилизирующей компаний «УТК-С», и принять участие в разборе техники для последующей переработки драгоценных металлов.

Жители Екатеринбурга смогут принять участие в эксклюзивном мастер-классе, организованном совместно с брендом «Берегу планету» по компостированию текстиля — «Древо жизни», принять участие в открытии выставки российских художников #НЕВЕРНИСАЖ, а также перерезать ленточку на открытии экспозиций ЕМУП «Спецавтобаза», «Ведущая утилизирующая компания» и еще ряда уральских компаний.

В Свердловской области участников ждет экскурсия на первый в регионе мусоросортировочный центр «Широкореченский», работающий под управлением регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ЕМУП «Спецавтобаза». Участники узнают об объемах вторсырья, которое передается на переработку, а также сформируют представление о необходимости участия в раздельном сборе.

Впервые в истории работы сортировочного хаба «Разделяй с Мегой» при поддержке РЭО будут организованы экскурсии на самую посещаемую площадку по раздельному сбору. Здесь любой желающий сможет увидеть все процессы по подготовке и первичной обработке принятого от населения вторичного сырья и задать любые вопросы организаторам.