Общество 19 февраля 2024, 16:57 Собянин рассказал о поддержке самозанятых в Москве Собянин: число самозанятых в Москве в 2023 году выросло на 329 тысяч человек РИА «Новости»

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В Москве зафиксировали значительный рост числа самозанятых — за прошлый год их количество увеличилось на 329 тысяч человек. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«На данный момент в Москве зарегистрировано больше полутора миллионов самозанятых. За 2023 год они заработали 366 миллиарда рублей», — отметил он.

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По словам мэра, предпочтение данной форме занятости чаще всего отдают те, кто работает в области пассажирских перевозок, доставки, аренды недвижимости, а также в рекламе, маркетинге и строительстве.

Собянин добавил, что для тех, кто рассматривает возможность заняться предпринимательством, Москва предоставляет доступ к современной образовательной инфраструктуре. Например, на улице Щепкина работает центр «Профессии будущего», где за три с половиной месяца можно освоить одну из 75 наиболее востребованных профессий в разных секторах экономики.

Кроме того, город активно поддерживает начинающих предпринимателей. В частности, в флагманском центре «Моя работа», расположенном на Шаболовке, предпринимателям предлагается пройти комплексную подготовку перед открытием собственного дела. Специалисты центра могут помочь с составлением бизнес-плана, выбором формы собственности, регистрацией самозанятости, ИП или ООО, а также дадут рекомендации по продвижению бизнеса.

Малый и средний бизнес в России уже получил 1,7 триллиона рублей господдержки в 2023 году. Крупнейшие заказчики закупили у МСП товаров и услуг почти на восемь триллионов рублей.