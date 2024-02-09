Деньги 09 февраля 2024, 18:03 Малый и средний бизнес получил 1,7 триллиона рублей господдержки в 2023 году Минэкономразвития заявило о 1,7 триллиона рублей господдержки бизнесу в 2023 год Pxhere

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В 2023 году более 100 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) получили 1,7 триллиона рублей в виде финансовой поддержки. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе ежегодной встречи с представителями НП «Опора России».

По словам министра, рост ключевых отраслевых показателей является в том числе результатом реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

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«Сейчас в стране работает более 6,3 миллиона юрлиц и ИП, на 17% увеличилось число вновь созданных компаний, на четверть увеличились налоговые поступления, а средняя зарплата работников МСП — на 15%», — подчеркнул Решетников.

Он добавил, что крупнейшие заказчики закупили у МСП товаров и услуг почти на восемь триллионов рублей. Центры «Мой Бизнес» предоставили поддержку более чем 500 субъектам МСП, самозанятым и индивидуальным предпринимателям. Около 400 тысяч услуг бизнес получил на платформе МСП.рф.

Ранее Решетников заявил, что Россия в ближайшие три-четыре года сможет обогнать Японию в рейтинге Всемирного банка крупнейших экономик мира из расчета покупательной способности. С этой страной у России небольшой разрыв.