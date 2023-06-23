Общество 23 июня 2023, 14:10 Собянин рассказал о новых парках в Москве на месте бывших заброшенных территорий Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых парках на месте бывших заброшенных территорий Сайт мэра и правительства Москвы

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После масштабной работы по комплексному благоустройству пустующих территорий в столице появилось множество новых парков и зеленых зон, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Комплексно благоустраиваем и интегрируем в городскую среду пустующие территории. На их месте появляются в том числе новые парки, уютные скверы, общественные пространства, где каждый может найти занятие по душе. Сергей Собянин Мэр Москвы

Так, новый парк появился в районе Академический вместо гаражей и хозпостроек. Территории в Марьине включили в состав парка 850-летия Москвы. А парк в Капотне на месте частично заболоченной территории преобразил берег Москвы-реки.

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Кроме того, в 2018 году на месте бывшей свалки создали центр технических видов спорта «Москва», а парк «Зарядье» площадью 10,2 гектара открылся в 2017 году на месте снесенной гостиницы «Россия».

Ранее мэр Москвы одобрил проекты строительства детского сада и торгового центра на севере столицы.