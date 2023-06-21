21 июня 2023, 11:48
Собянин одобрил проекты строительства детского сада и ТЦ на севере Москвы
Мэр Москвы Собянин одобрил проекты строительства детсада и ТЦ в Молжаниновском районе
Детский сад и торговый центр построят в Молжаниновском районе Москвы, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
Он уточнил, что важные социальные объекты появятся на территории Коллективного сельскохозяйственного предприятия «Химки» и на Ленинградском шоссе.
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Кроме того, в городе согласовали строительство еще пяти объектов, которые создадут около 10,3 тысячи рабочих мест:
— офисно-деловое здание в Хорошевском районе;— административно-деловой комплекс в Академическом районе; — бизнес-центр «Технопарк Октябрьское поле» в Щукино; — офисные помещения в составе многофункционального комплекса в Печатниках; — многофункциональный офисно-деловой комплекс в Кунцево.
Эти здания появятся за счет инвесторов, а город предоставит девелоперам специальные льготы.
Ранее мэр Москвы рассказал о комплексном развитии части промзоны «Калибр».
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