Общество

21 июня 2023, 11:48

Собянин одобрил проекты строительства детского сада и ТЦ на севере Москвы

Мэр Москвы Собянин одобрил проекты строительства детсада и ТЦ в Молжаниновском районе

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Детский сад и торговый центр построят в Молжаниновском районе Москвы, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Он уточнил, что важные социальные объекты появятся на территории Коллективного сельскохозяйственного предприятия «Химки» и на Ленинградском шоссе.

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Кроме того, в городе согласовали строительство еще пяти объектов, которые создадут около 10,3 тысячи рабочих мест:

— офисно-деловое здание в Хорошевском районе;

— административно-деловой комплекс в Академическом районе;

— бизнес-центр «Технопарк Октябрьское поле» в Щукино;

— офисные помещения в составе многофункционального комплекса в Печатниках;

— многофункциональный офисно-деловой комплекс в Кунцево.

Эти здания появятся за счет инвесторов, а город предоставит девелоперам специальные льготы.

Ранее мэр Москвы рассказал о комплексном развитии части промзоны «Калибр».

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