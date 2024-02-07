Общество 07 февраля 2024, 13:46 Собянин рассказал, какими зимними видами спорта можно заняться в московских парках Мэр Москвы Собянин пригласил отметить День зимних видов спорта в парках РИА «Новости»

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На катках и лыжных дорожках в московских парках постоянно проходят спортивные мероприятия и тренировки. Они открыты для всех желающих, в том числе для детей, которые под присмотром тренеров изучают азы различных спортивных дисциплин. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что с наступлением зимы в московских парках начинают функционировать лыжные трассы, катки и снежные горки. В текущем сезоне среди новшеств — специально оборудованная для игры в керлинг аллея в Парке Горького. Также на спортивных площадках по предварительной записи регулярно проводятся бесплатные занятия.

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«Взрослые и дети могут заниматься под руководством профессиональных тренеров», — отметил Собянин.

Посетителей ждут на катках в саду «Эрмитаж», парке «Сокольники», «Дубки» и многих других. Лыжные трассы проложили в «Царицыно», «Кузьминках» и Измайловском парке.

Зимние фестивали пройдут и в парках Подмосковья 10 февраля. Тема мероприятий будет связана с легендами и сказками.