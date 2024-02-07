Подмосковье 07 февраля 2024, 12:30 Зимние фестивали пройдут в парках Подмосковья 10 февраля Пресс-служба Минкульттуризма МО

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Жителей и гостей Подмосковья приглашают на зимние фестивали, которые пройдут в парках 10 февраля. В Министерстве культуры и туризма Московской области уточнили, что тема мероприятий будет связана с легендами и сказками.

Фестиваль креативных санок пройдет в парке семейного отдыха в Дубне. В 13:00 начнется регистрация и фотосессия участников. Затем начнется шествие по аллеям парка к главной площади у сцены. Для участников подготовят развлекательную программу. Взрослые примут участие в играх, а юные гости — в эстафетах. Все желающие смогут посетить ярмарку и попробовать горячий чай из самовара.

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В воскресенье 11 февраля в экопарке «Авангард» в Электростали пройдет праздник «Велесов день». Мероприятие начнется в 13:00 театрализованной программой со сказочными персонажами. Посетители смогут окунуться в атмосферу славянских обычаев и ритуалов, узнать, кто такой Велес и что такое Велесовы святки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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