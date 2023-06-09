Общество 09 июня 2023, 10:53 Собянин рассказал, как в Москве отпразднуют День России Мэр Москвы Сергей Собянин: более 100 мероприятий пройдут в столице в День России Сайт мэра и правительства Москвы

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Более 100 мероприятий пройдут в столице 12 июня, в День России, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Традиционно программа очень насыщенная — более 100 мероприятий для москвичей и гостей столицы. Сергей Собянин Мэр Москвы

В праздничный день в городе организуют кинопоказы, лекции, мастер-классы, концерты, выставки, спортивные мероприятия и огненные шоу. Гости и жители столицы смогут посетить музей космонавтики, Московский зоопарк и ГУМ.

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На ВДНХ с 8 по 11 июня проходит туристический форум «Путешествуй!», а в выходные гостей выставки ждет масштабная программа в павильонах и на экоферме. Также 12 июня здесь состоится праздник «Вся Россия за один день» с участием известных музыкантов.

В парке искусств Музеон 12 июня пройдет «Фестиваль национальностей», а в «Зарядье» откроют киномарафон от Москино «Они сражались за Родину». Кроме того, в музее-заповеднике «Коломенское» состоится ежегодный музыкальный фестиваль «Россия».

Жителей и гостей столицы также ждут на площадках фестиваля «Времена и эпохи». В этом году он будет посвящен важнейшим событиям в истории страны.