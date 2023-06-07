Культура 07 июня 2023, 10:56 Более 1300 реконструкторов приедут в Москву на исторический фестиваль «Времена и эпохи» Мэр Москвы Собянин: фестиваль «Времена и эпохи» соберет более 1300 участников Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Москвичи и гости столицы увидят уникальные исторические реконструкции в рамках фестиваля «Времена и эпохи». Посетить фестивальные площадки пригласил всех желающих мэр Москвы Сергей Собянин.

В преддверии Дня России в Москве уже в одиннадцатый раз пройдет традиционный фестиваль «Времена и эпохи». В течение пяти дней, с восьмого по двенадцатое июня, на площадках мероприятия будут реконструировать исторические сражения различных веков.

Реклама

«Гостей ждет 41 площадка, причем в этом году четыре из них впервые разместим в парках, где и пройдут основные действа», — сообщил Собянин.

Фестивальные площадки откроются в разных округах столицы, в ЦАО будет расположено 16 из них.

Программу фестиваля посвятили 30 важным событиям в истории России, в том числе победе князя Владимира под Херсонесом, Курской битве, манифесту о присоединении Крыма к России.

Участвовать в фестивале «Времена и эпохи» будет более 1300 реконструкторов со всей страны. С собой они привезут больше десяти тысяч предметов амуниции.

В программу мероприятия войдет тысяча мастер-классов, свыше 80 спортивных и около 40 анимационных и театральных мероприятий.