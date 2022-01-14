Мурашко заявил, что большинство семей в России уже столкнулись с коронавирусом

За два года пандемии СОVID-19 большинство семей в России уже успели столкнуться с опасной инфекцией. Опыт о борьбе с болезнью сложился у каждого свой.

С таким заявлением выступил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, которого процитировало РИА «Новости».

«За два года большинство семей уже сегодня столкнулись в той или иной степени с новой коронавирусной инфекцией, и у всех уже сложился определенный личный опыт», — сказал он.

Министр здравоохранения указал еще на одну особенность штамма коронавируса «омикрон». У пациентов, переболевших именно этим вариантом инфекции, возникает высокий риск повторного заражения. По словам Мурашко, статистика неутешительная: после перенесенного «омикрона» риск еще раз заболеть повышается примерно в пять раз.

Глава Минздрава добавил, что явные симптомы коронавируса могут проявиться только спустя несколько дней после самого заражения новым штаммом. Чаще всего люди начинают ощущать сильную одышку. Причем одной из самых уязвимых групп остаются дети — их количество среди всех заболевших составляет около 15%.