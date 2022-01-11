Собянин предрек всплеск заражений коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что количество заразившихся «омикрон»-штаммом в российской столице растет. В течение 7–10 дней он ожидает всплеск заболевания.

«Мы смотрим, что происходит в соседних государствах, больших городах, мы наблюдаем там взрывной рост заболеваемости на фоне нового штамма „омикрон“. В Москве, к сожалению, мы видим уже значительное количество заболевших именно штаммом „омикрон“, и это количество достаточно быстро нарастает. Это означает, что мы тоже находимся в зоне риска», — заявил Собянин ТАСС.

При этом он отметил, что заболеваемость не росла критически в Москве в ходе новогодних праздников.

«Госпитализации шли в рамках 600–750 человек в сутки, что для Москвы означает такой невысокий уровень», — добавил мэр.

Ранее Собянин заявлял, что столица прожила с коронавирусом уже два года и сумела адаптироваться. Он также напомнил, что за минувший год в Москве было объявлено лишь 12 нерабочих дней. Все остальное время город функционировал. Власти сделали все возможное, чтобы Москва не останавливалась.