26 мая 2023, 11:16
Собянин поздравил московских предпринимателей с их профессиональным праздником
Мэр Москвы Собянин назвал предпринимательство главным двигателем развития столицы
Сегодня, 26 мая, в столице отметят День российского предпринимательства. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил бизнесменов с их профессиональным праздником.
«Индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане ежедневно своим трудом и талантом приумножают богатство нашего города. Спасибо вам, друзья», — написал он в своем блоге.
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В столице работают более трех миллионов человек, из них 1,3 миллиона самозанятых. Только за последний год число малых и средних предприятий бизнеса выросло сразу на 8%.
Сергей Собянин подчеркнул, что город оказывает работникам значительную поддержку. Одна из таких мер — кредиты и факторинг, на втором месте — поручительства и гарантии, а заключают тройку субсидии и гранты.
В этом году в Москве введут новые направления. Например, кредитование под залог интеллектуальной собственности. Первые заявки на получение уже проходят процедуру оценки экспертами из аккредитованных организаций.
Ранее министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева заявила, что Подмосковье вошло в топ-3 регионов России по количеству самозанятых.
Бизнес
Сергей Собянин
Москва 2023
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