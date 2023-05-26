Общество 26 мая 2023, 11:16 Собянин поздравил московских предпринимателей с их профессиональным праздником Мэр Москвы Собянин назвал предпринимательство главным двигателем развития столицы Сайт мэра и правительства Москвы

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Сегодня, 26 мая, в столице отметят День российского предпринимательства. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил бизнесменов с их профессиональным праздником.

«Индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане ежедневно своим трудом и талантом приумножают богатство нашего города. Спасибо вам, друзья», — написал он в своем блоге.

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В столице работают более трех миллионов человек, из них 1,3 миллиона самозанятых. Только за последний год число малых и средних предприятий бизнеса выросло сразу на 8%.

Сергей Собянин подчеркнул, что город оказывает работникам значительную поддержку. Одна из таких мер — кредиты и факторинг, на втором месте — поручительства и гарантии, а заключают тройку субсидии и гранты.

В этом году в Москве введут новые направления. Например, кредитование под залог интеллектуальной собственности. Первые заявки на получение уже проходят процедуру оценки экспертами из аккредитованных организаций.

Ранее министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева заявила, что Подмосковье вошло в топ-3 регионов России по количеству самозанятых.