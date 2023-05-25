Подмосковье 25 мая 2023, 17:42 Подмосковье вошло в топ-3 регионов России по количеству самозанятых Unsplash

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Количество самозанятых в России превысило 7,5 миллиона человек. Подмосковье является одним из лидеров по этому показателю, занимая второе место по стране, — в регионе зафиксировано более 500 тысяч жителей, работающих на себя.

«В 2019 году Подмосковье стало одним из первых регионов страны, запустивших такой налоговый режим в пилотном варианте, а сегодня в этом статусе у нас работают почти 538 тысяч предпринимателей. С начала года их количество выросло более чем на 56 тысяч», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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С 2020 года, благодаря расширению национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», самозанятые могут рассчитывать на поддержку государства. Узнать о доступных программах можно в региональных центрах «Мой бизнес».

Поддержка предпринимателей занимает одно из главных мест в работе правительства Московской области. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.