Общество 14 июня 2023, 16:39 Собянин подал документы в Мосгоризбирком для участия в выборах мэра столицы Сергей Собянин лично подал документы в Мосгоризбирком для участия в выборах мэра Москвы РИА «Новости»

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Мэр Москвы Сергей Собянин лично подал документы в Мосгоризбирком для участия в предстоящих выборах главы столицы, сообщило агентство городских новостей «Москва».

Документы из рук мэра приняли председатель МГИК Ольга Кириллова, ее заместитель Дмитрий Реут и член комиссии Рима Кузнецова. Они проверили комплектность и выдали кандидату письменное подтверждение и справку-разрешение на открытие специального счета для создания избирательного фонда.

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Для участия в выборах мэра Москвы каждый кандидат предоставит в Мосгоризбирком заявление о согласии баллотироваться с обязательством при избрании прекратить несовместимую с должностью деятельность. Также кандидаты предъявят сведения о доходах, расходах и имуществе. Кроме этого, им необходимо собрать не менее 110 подписей муниципальных депутатов в свою поддержку.

Голосование пройдет в Москве с 8 по 10 сентября.