Собянин назвал условие для ужесточения антиковидных мер

«Ужесточение возможно только в том случае, когда медицинская система перестает справляться с потоком пациентов, такого в Москве нет. Запас прочности еще достаточно большой», — подчеркнул столичный градоначальник.

Москва по-прежнему остается эпицентром разгула инфекции в России. За все время пандемии столичные медики выявили 692 210 случаев COVID-19. От болезни умерли 9870 человек. Выздоровели 529 620 пациентов.

В столице сейчас действуют строгие ограничения. Городские власти ужесточили антиковидные меры после ухудшения эпидемической ситуации в сентябре. Московские компании отправили часть сотрудников на удаленку, в транспорте и общественных местах нельзя появляться без маски.

В режиме ограничений работают столичные бары, рестораны, кафе театры и концертные площадки.