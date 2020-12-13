Московский бар оказался под угрозой закрытия из-за концерта Макса Барских
«По социальным сетям было выявлено, что люди не соблюдали социальную дистанцию, не использовали средства индивидуальной защиты. Кроме того, было установлено, что заведение вовсю продолжало свою деятельность и после 00:00. Заведению грозит крупный штраф, не исключена также приостановка деятельности», — приводит РИА «Новости» слова Комарова.
Инспектор подчеркнул, что «несознательность и стремление к получению прибыли становятся важнее безопасности людей».
В Москве сейчас действуют ограничения на работу общепита и проведение концертов из-за сложной эпидемической ситуации. Барам и ресторанам запретили работать по ночам и ввели систему чекинов на входе. Выступления артистов должны проходить в залах, которые заполнены зрителями на четверть от своей вместимости.