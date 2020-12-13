Московский бар оказался под угрозой закрытия из-за концерта Макса Барских

Певец Макс Барских выступил 12 декабря в баре Memo Dine&Bar в центре Москвы. После этого концерта заведение могут закрыть за нарушение антиковидных ограничений, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Дмитрий Комаров.

«По социальным сетям было выявлено, что люди не соблюдали социальную дистанцию, не использовали средства индивидуальной защиты. Кроме того, было установлено, что заведение вовсю продолжало свою деятельность и после 00:00. Заведению грозит крупный штраф, не исключена также приостановка деятельности», — приводит РИА «Новости» слова Комарова.

Инспектор подчеркнул, что «несознательность и стремление к получению прибыли становятся важнее безопасности людей».

В Москве сейчас действуют ограничения на работу общепита и проведение концертов из-за сложной эпидемической ситуации. Барам и ресторанам запретили работать по ночам и ввели систему чекинов на входе. Выступления артистов должны проходить в залах, которые заполнены зрителями на четверть от своей вместимости.