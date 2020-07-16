Москва может избежать введения новых ограничительных мер

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал слухи о возможности повторного введения режима самоизоляции из-за коронавируса. По его мнению, у российской столицы «все-таки больше шансов» этого избежать.

Об этом градоначальник заявил в эфире радио «Комсомольская правда».

«Я считаю, что у нас все-таки больше шансов избежать этого. Понятно, что риски есть, нужно открыто на них смотреть. Но я надеюсь, что мы все-таки избежим какой-то жесткой вспышки», — сказал он.

При этом мэр Москвы считает, что высокие цифры по числу заразившихся коронавирусом в мире закономерны. Ведь речь идет о странах, а не об отдельных городах. В населенных пунктах, по его словам, вирус проходит закономерный путь с пиком и падением. Если же речь идет о больших государствах, то там инфекция «передвигается постепенно, волнами».

На этой неделе российская столица приступила к очередному этапу снятия ограничений. 13 июля начали работать парки культуры и отдыха, аттракционы, культурные центры, организации досугового типа.

Кроме того, с понедельника носить маски и перчатки в городе необязательно. Их нужно надевать в общественных местах. Следующий этап послаблений запланирован на 1 августа.

По последним данным, всего в России зафиксировано более 746 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 523 249 россиян, жертвами вируса стали свыше 11 тысяч.