Собчак показала фото Чубайса на больничной койке

Журналистка Ксения Собчак опубликовала первое фото Анатолия Чубайса после госпитализации. Фото появилось в ее Telegram-канале.

«Так он выглядит прямо сейчас», — подписала пост Собчак.

Перед этим журналистка сообщила в Telegram, что у бывшего главы администрации президента России подтвердился синдром Гийена — Барре. Она рассказала, что его состояние стабилизировалось, но он по-прежнему в реанимации.

«Плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз, у него частичный паралич лица. Об этом мне рассказала Авдотья Смирнова», — поделилась с подписчиками Собчак.

Синдром Гийена — Барре — заболевание, при котором иммунная система человека начинает атаковать периферические нервы. У пациентов диагностируют проблемы с дыханием и сердечным ритмом, а также частичный паралич конечностей.

Ранее Собчак опровергла информацию СМИ, что Чубайса госпитализировали из-за коронавируса. Она подчеркнула, что политик перенес инфекцию два года назад и со времени последней прививки прошло всего шесть месяцев.