Собака по кличке Нора во время охоты заблудилась в норе, но сумела выжить

В Курской области ягдтерьер Нора во время охоты пыталась поймать добычу, но в результате сама заблудилась в норе. Об этом рассказал Telegram-канал SHOT.

По информации канала, охотник Александр отправился в лес с своим псом Норой. Собака взяла лисицы и скрылась в норе. В результате она забралась так глубоко под землю, что перестал срабатывать даже датчик сигнала GPS, установленный на ошейник ягдтерьера.

На поиски собаки ушло пять дней. Хозяин вместе с товарищем вырыли вокруг норы около десятка глубоких ям, но в результате им повезло: они услышали раздававшийся из-под земли слабый хрип Норы.

Когда собаку вытащили на поверхность, на ней обнаружили 20 клещей. Сообщается, что собака будет жить, но после пятидневного пребывания в подземном плену ей необходимо лечение.

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