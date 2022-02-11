Собака научилась писать картины и заработала полтора миллиона рублей

Австралийская овчарка из американского штата Северная Каролина несколько лет назад научилась рисовать. Хобби принесло животному и его хозяевам хорошие деньги. За семь лет собака заработала примерно 20 тысяч долларов.

Историю талантливого питомца рассказала The Mirror. Идея научить питомца рисовать принадлежит хозяйке. Она заметила, что животное быстро усваивает искусство живописи. Собака по кличке Иви стала писать картины, когда ей было два года. За семь лет она успела познакомиться с разными типами рисования: от акварели до акриловых красок.

Хозяйка поделилась, что свои первые успехи Иви стала делать уже через неделю после начала учебы. Дрессировка начиналась не только с рисования. «Сначала я научила ее доставать пиво из холодильника, чтобы впечатлить моих детей, когда они приедут навестить меня. Я обучила ее множеству разных трюков», — отметила собаковод.

Американка добавила, что собаку удалось научить сортировать белье, снимать с нее куртку, самостоятельно вытирать лапы и складывать деньги в копилку. Со временем Иви научилась выполнять внушительное количество команд. Список ее талантов занимает две страницы.

Полученные от продажи картин деньги американка Кайт отдает в благотворительные фонды. Она говорит, что и собаке тоже очень нравится такое развлечение.