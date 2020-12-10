Москвичам пообещали потепление со следующей недели

К началу следующей недели из центра европейской части России уйдут холода. В Москве тоже заметно потеплеет, но снега особенно не прибавится.

Об изменении погоды предупредила в беседе с «Российской газетой» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Ясные и морозные дни обеспечивал устойчивый антициклон. Сейчас он начал разрушаться, и в ближайшее время небо затянет облаками. Пасмурно станет уже в воскресенье.

В Москве погода ощутимо изменится к понедельнику. Ночью столбики термометров покажут около -3…-8 градусов. Днем температура будет колебаться в пределах 0…-5. Потеплеет, предупредила специалист, сразу на пять-семь градусов.

На серьезные осадки можно не рассчитывать. Иногда вероятен небольшой снег.

Декабрьская погода и по ранее составленным прогнозам была неоднородной. Во второй половине месяца не исключены более частые оттепели. В прошлом году температура в декабре вообще держалась в пределах плюсовых значений. В канун Нового года — 31 декабря — воздух остыл до небольшого минуса только ночью.