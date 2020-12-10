Москвичам пообещали потепление со следующей недели
Об изменении погоды предупредила в беседе с «Российской газетой» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Ясные и морозные дни обеспечивал устойчивый антициклон. Сейчас он начал разрушаться, и в ближайшее время небо затянет облаками. Пасмурно станет уже в воскресенье.
В Москве погода ощутимо изменится к понедельнику. Ночью столбики термометров покажут около -3…-8 градусов. Днем температура будет колебаться в пределах 0…-5. Потеплеет, предупредила специалист, сразу на пять-семь градусов.
На серьезные осадки можно не рассчитывать. Иногда вероятен небольшой снег.
Декабрьская погода и по ранее составленным прогнозам была неоднородной. Во второй половине месяца не исключены более частые оттепели. В прошлом году температура в декабре вообще держалась в пределах плюсовых значений. В канун Нового года — 31 декабря — воздух остыл до небольшого минуса только ночью.