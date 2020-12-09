Россиян предупредили об аномальном холоде

Сразу на девять градусов Цельсия в среднем упадет температура в регионах Центрального, Приволжского, Южного федеральных округов, а также в Калмыкии. О приходе аномального холода сообщил Гидрометцентр.

По словам научного руководителя ведомства Романа Вильфанда, температура опустится ниже нормы во всех указанных субъектах.

«В Центральном федеральном округе, в Тамбовской области в частности, аномально холодная погода. Там на девять градусов ниже нормы будет. Аналогичный прогноз по всему Приволжскому федеральному округу до 12 декабря», — цитирует его ТАСС.

Холодно будет и в Астраханской, и в Волгоградской областях, и в Калмыкии.

На Новый год он пообещал до 10 градусов мороза и слой снега до 12 сантиметров. Снегопадов стоит ждать всю последнюю неделю декабря.