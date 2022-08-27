Снуп Догг решил заработать на детях и запустил YouTube-шоу

Американский рэп-исполнитель Келвин Кордозар Бродус-младший, более известный под псевдонимом Снуп Догг, запустил шоу для детей на YouTube-канале. Программа пока не набрала и 10 тысяч подписчиков.

Героями проекта, получившего название Doggyland, стали собаки. В шоу звучат детские песни, исполненные в rnb-манере. В кадре также часто появляется сам исполнитель. Эксперты полагают, что Снуп Догг занял потенциально прибыльную нишу.

Артист начал музыкальную карьеру в начале девяностых благодаря знакомству с Dr. Dre. Затем его стали приглашать в кино — в фильмографии Снуп Догга десятки лент. В некоторых картинах певец играл самого себя.

За Снуп Догом закрепилась скандальная слава: его неоднократно задерживали по подозрению в употреблении наркотиков. Кроме того, артист стал одним из инвесторов стартапа Eaze, который занимается доставкой медицинской марихуаны по территории США. Минувшей зимой Снуп Догга обвинили в изнасиловании.