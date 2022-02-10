Снуп Догга обвинили в изнасиловании

Американского рэпера Снуп Догга обвинила в изнасиловании. Некая Джейн Доу подала иск, заявив, что артист принудил ее к оральному сексу девять лет назад, сообщил TMZ.

Женщина утверждает, что в мае 2013 года после концерта Снупа в Калифорнии давний партнер рэпера и бывший сутенер Бишоп Дон «Мэджик» Хуан предложил подвезти ее до дома. Но она заснула в машине, а проснулась уже в пятом часу утра, но не у себя дома, а у Бишопа, который принуждал ее к оральному сексу.

После этого Бишоп дал ей платье и велел надеть, сказав, что они едут к Снупу на студию, так как рэперу нужна модель для какого-то телешоу. Когда они приехали к Снупу, у нее заболел живот, и она удалилась в уборную. Но когда была в туалете, туда вошел Снуп и начал принуждать ее к оральному сексу, пока она испражнялась, сидя на унитазе. Потом Бишоп позвал ее сфотографироваться со Снупом. И она сделала фото, потому что, по ее словам, испугалась. В итоге Снуп так и не предложил ей работу, якобы из-за ее нежелания заниматься с ним сексом.

Источник TMZ сообщил, что женщина потребовала почти 10 миллионов долларов (почти 746 миллионов рублей). Снуп отверг все обвинения и назвал девушку «золотоискательницей».

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