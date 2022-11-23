Эксклюзив 23 ноября 2022, 12:29 Снятие запрета на установку саун в квартирах объяснили развитием техники Эксперт фон Мекк связал отмену запрета на сауны в домах развитием техники РИА «Новости»

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Решение МЧС разрешить россиянам создавать в своих квартирах хаммамы и сауны связано с развитием технологий, которые требуют выработки современных норм. Об этом в беседе с «360» заявил независимый эксперт по пожарной безопасности Денис фон Мекк.

Он пояснил, что надзорные органы должны ограничивать риски, но при этом учитывать комфорт жизни простых людей, а также интересы предпринимателей. С развитием современной техники выработанные правила и нормы требуют корректировки.

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«В данном случае те, кто занимается разработкой норм, изучили потребности обывателя, изучили, какие появились новые технические решения, и выбрали из них те виды, которые считают наименее опасными», — заявил фон Мекк.

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Эксперт по пожарной безопасности пояснил, что в случае саун и хаммамов речь идет о бытовых испарителях, которые работают так же, как приборы для глажки одежды. У них небольшая мощность, поэтому их разрешили использовать в жилых домах. Тоже самое касается инфракрасных нагревателей.

«Производство этой техники достигло такого уровня, что специалисты посчитали его использование в жилых домах безопасным. Но о правилах и технике безопасности все же забывать нельзя. Особенно это касается жителей старых домов и владельцев квартир с устаревшей проводкой», — заметил фон Мекк.

Эксперт подчеркнул, что испарители и нагреватели нельзя оставлять включенными на долгое время, а в случае отъезда из дома на долгий срок лучше вообще выдернуть вилку из розетки.

«Это относится к старым домам. В новостройках действуют современные требования пожарной безопасности, в том числе к электропотреблению. Поэтому если продукция сертифицирована, а проводка не вызывает опасений, то пользоваться такими приборами после снятия запрета можно. Главное — внимательно относиться к правилам», — подытожил эксперт.

Хаммамы, индивидуальные сауны и инфракрасные кабины вычеркнули из списка запрещенных для размещения в жилых помещениях. Такие коррективы внесли в приказ МЧС «Системы противопожарной защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».