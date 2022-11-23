Общество 23 ноября 2022, 05:19 Частные хамамы и солярии разрешат устанавливать в квартирах В России с 1 декабря разрешат устанавливать в квартирах частные хамамы и солярии РИА «Новости»

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Россияне смогут устанавливать в своих квартирах частные хамамы и инфракрасные кабины. Изменение в закон вступит в силу с 1 декабря этого года. Однако запрет на оборудование в жилье бань и саун до сих пор не отменили, отметило РИА «Новости».

Коррективы внесли в приказ МЧС России «Системы противопожарной защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

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«В пункте 5.2.8 абзац шестой изложить в следующей редакции: бани и сауны (кроме парильных типа „хамам“ и инфракрасных кабин, а также индивидуальных саун в квартирах)», — сказано в документе.

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С 1 января текущего года МЧС стало использовать риск-ориентированный подход. Теперь ведомство присваивает индивидуальную категорию пожарного риска каждому объекту: проверки проводятся в зависимости от уровня потенциального риска.

Всего есть шесть групп риска. К категории чрезвычайно высокого отнесли здания, в которых должны проживать дети, пожилые люди или лица с ограниченными возможностями. Под категорию высокого риска попадают образовательные учреждения, объекты ночного или временного пребывания людей и другие здания.