Общество 06 февраля 2024, 15:29 Снизилось число выданных льготных ипотек в январе ЦБ: выдача льготной ипотеки в России за январь упала в 3,6 раза к декабрю Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Российские банки выдали в 3,6 раза меньше льготных ипотек в январе, чем в декабре прошлого года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы Центробанка.

«По данным АО „Дом.РФ“, по льготным программам в январе предоставлено ИЖК на сумму около 180 миллиардов рублей, что в 3,6 раза меньше значения декабря», — указали в Банке России.

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В пресс-службе регулятора уточнили, что запросы на ипотечные кредиты с государственной поддержкой упали из-за ужесточения условий по ряду программ, а также в связи с характерным для начала года спадом спроса на рынке жилья.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что стоимость квартир должно контролировать государство. По его словам, задача властей страны — обеспечить россиян жильем, а не дать застройщикам сверхдоходы. Он уточнил, что нижняя палата парламента обсудит с Минстроем контроль над ценами на квартиры.

В конце прошлого года аналитики рынка недвижимости указали на рекордное количество нераспроданного жилья в российских новостройках.