Деньги 04 декабря 2023, 09:40 Объем нераспроданного жилья в российских новостройках обновил рекорд РБК: в России не распродали рекордное количество квартир в новостройках РИА «Новости»

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Доля нераспроданных строящихся квартир в России достигла 67%. Это максимальный объем за все время ведения такой статистики, сообщил РБК.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства «Дом.РФ» на 1 ноября 2023 года, в российских новостройках остались невостребованными 71,1 миллиона квадратных метров жилья. Это на 5,4 миллиона квадратных метров больше, чем год назад.

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Доля нераспроданных квартир достигла рекордного за все время подсчетов объема — 67% всей жилплощади, которая находится на стадии строительства.

Больше половины, 44 миллиона квадратных метров, уже выставили на продажу. Остальные пока не предлагали потенциальным покупателям.

Предыдущий рекорд по объему невостребованной жилплощади поставили в декабре 2022 года, когда строители не могли продать 66% жилья площадью 66 миллионов квадратных метров. Подсчеты начали вести с января 2020 года.

За последние четыре года однокомнатные квартиры в России подорожали в 1,6 раза. Резкий скачок цен произошел в 2022 году.