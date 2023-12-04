04 декабря 2023, 09:40
Объем нераспроданного жилья в российских новостройках обновил рекорд
РБК: в России не распродали рекордное количество квартир в новостройках
Доля нераспроданных строящихся квартир в России достигла 67%. Это максимальный объем за все время ведения такой статистики, сообщил РБК.
По данным Единой информационной системы жилищного строительства «Дом.РФ» на 1 ноября 2023 года, в российских новостройках остались невостребованными 71,1 миллиона квадратных метров жилья. Это на 5,4 миллиона квадратных метров больше, чем год назад.
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Доля нераспроданных квартир достигла рекордного за все время подсчетов объема — 67% всей жилплощади, которая находится на стадии строительства.
Больше половины, 44 миллиона квадратных метров, уже выставили на продажу. Остальные пока не предлагали потенциальным покупателям.
Предыдущий рекорд по объему невостребованной жилплощади поставили в декабре 2022 года, когда строители не могли продать 66% жилья площадью 66 миллионов квадратных метров. Подсчеты начали вести с января 2020 года.
За последние четыре года однокомнатные квартиры в России подорожали в 1,6 раза. Резкий скачок цен произошел в 2022 году.
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