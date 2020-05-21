Снег выпал в одном из районов Башкирии

Но не только в Башкирии выпал снег. Арктический воздух принес холод и снег и в столичный регион. В подмосковном Сергиев-Посаде образовались небольшие сугробы.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, с чем связана такая аномальная погода.

«Связано это с тем, что по-настоящему холодные воздушные массы беспрепятственно поступают из Гренландского моря и приполярных районов на европейскую территорию», — обратил внимание специалист.