    21 мая 2020, 15:29

    Снег выпал в одном из районов Башкирии

    Артур Блянихов

    В Белорецкий район Башкирии пришла зимняя погода. Местные жители сегодня утром увидели снег, передает портал Today News Ufa.

    Но не только в Башкирии выпал снег. Арктический воздух принес холод и снег и в столичный регион. В подмосковном Сергиев-Посаде образовались небольшие сугробы.

    Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, с чем связана такая аномальная погода.

    «Связано это с тем, что по-настоящему холодные воздушные массы беспрепятственно поступают из Гренландского моря и приполярных районов на европейскую территорию», — обратил внимание специалист.