«Погода неоднородная»: синоптик объяснил, почему выпал снег в мае

В столичном регионе с 20 на 21 мая выпал снег. «Порадовал» он и жителей других территорий центральной части России. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал «360», стоит ли ждать тепла в ближайшее время.

Синоптик напомнил, что в выпущенном накануне Росгидрометом прогнозе упоминался и дождь, и мокрый снег. Осадки прошли на севере Подмосковья вечером и ночью. Не исключены и отдельные заряды снега в течение сегодняшнего дня.

«Связано это с тем, что по-настоящему холодные воздушные массы беспрепятственно поступают из Гренландского моря и приполярных районов на европейскую территорию. Естественно, более холодная погода в Северо-Западном федеральном округе — в Брянской, Новгородской, Архангельской и других областях. Кончено, холодные массы проникают и южнее, в центр европейской России», — пояснил Вильфанд.

Сегодня над Москвой «сидит» высотный циклон, поэтому погода дождливая. Из-за движения холодных воздушных масс вероятны дожди с мокрым снегом. Похолодание ждет и южные регионы.

«Если сейчас там температура еще высокая, 20–25 градусов выше нуля, то уже послезавтра, в субботу, будет понижение на пять-шесть градусов», — предупредил синоптик.

По его словам, раньше понедельника потепления ждать не стоит. Будет оно умеренным: температурный фон все равно окажется ниже нормы. В первые дни следующей недели воздух прогреется до +17…+19 градусов, погода станет более майской.

«Очень неоднородная погода», — заметил Вильфанд, пообещав поочередное повышение и понижение температуры.