Снег и метели накроют Москву на следующей неделе

Москвичам и жителям Подмосковья пообещали снег на следующей неделе. Правда, пролежит он недолго — всего три дня.

«Уже во второй половине дня в среду, ближе к ночи, и в четверг мы прогнозируем снег, потому что в четверг ночные температуры будут минус 1 — минус 6, дневная температура там тоже 0 — минус 2. И в пятницу тоже. Снег, конечно, не сумасшедший будет, но все-таки», — рассказал ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, со среды по пятницу в Москве могут быть даже метели из-за усиления ветра при условии сохранения снега.

В то же время Вильфанд предупредил, что к выходным температура повысится, и снег растает.

Начало недели же будет теплым. 20 января в Москве ожидается до +3 градусов, 21-го — воздух прогреется до +5 градусов. Начиная с 22 января будут минусовые температуры. 23 января столбик термометра может опуститься до -4 градусов.

Несмотря на то, что минусовые температуры будут небольшими, а снег пролежит недолго, синоптики уже поспешили назвать этот период похолоданием.