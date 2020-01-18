Центру России пообещали похолодание и снег

Синоптики предсказали похолодание в конце следующей недели. Правда, оно коснется только регионов в центральной и северо-западных частях России и не будет очень сильным.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала «Российской газете», что начало следующей недели все еще будет теплым. В Москве и Подмосковье ожидается —1…+4 градуса. Местами возможны осадки.

Тепло будет также 21 и 22 января, воздух будет прогреваться до +4 градусов. Однако во вторник в столичном регионе будет ветрено, а в среду обещают снег.

«А вот начиная с четверга и до конца недели температура уже будет отрицательной. 23 января — небольшой снег и минус 1-6 градусов в течение суток. И с 24 по 26 января местами небольшой снег: ночью минус 3-8 градусов, днем минус 1-6 градусов», — пишет газета со ссылкой на синоптика Гидрометцентра.

Во Владимире в четверг обещают до -5 градусов, в Рязани — -3 градуса. В Туле, Калуге и Твери тоже будет небольшой минус. В Санкт-Петербурге температура опустится до -1 градуса. В Москве днем будет до -4, а ночью может похолодать до -7 градусов. В столичном регионе ожидается метель.