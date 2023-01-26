Общество 26 января 2023, 18:50 «Снайперы целятся в батюшек». Патриарх Кирилл призвал предоставить священникам соцгарантии военнослужащих Патриарх Кирилл: священнослужители становятся главной цель снайперов ВСУ на передовой РИА «Новости»

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Священники становятся главной мишенью украинских боевиков на передовой. Об этом в Госдуме во время Рождественских образовательных чтений заявил патриарх Кирилл. Он считает, что священнослужителям нужно предоставить такие же соцгарантии, как всем солдатам.

«Назревшим видится решение закрепить в законодательстве положение об обеспечении священнослужителей, окормляющих воинов в зоне боевых действий, а также членов их семей, такими же социальными гарантиями и льготами, какие предоставляются и военнослужащим, задействованным в ходе проведения СВО», — сказал патриарх.

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Он добавил, что для противника батюшка — «самая желанная цель», поэтому снайперы в первую очередь целятся в священников.

Патриарх Кирилл ранее заявил, что западные партнеры украинского режима используют УПЦ для разжигания русско-украинской вражды. Происходящее сегодня на Украине можно считать «внешним заказом» на уничтожение канонического православия.