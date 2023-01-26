Мир 26 января 2023, 15:07 Патриарх Кирилл назвал гонения на УПЦ попыткой разжечь русско-украинскую вражду Патриарх Кирилл: Запад использует УПЦ для разжигания вражды между русскими и украинцами Unsplash

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Западные покровители киевского режима используют Украинскую православную церковь (УПЦ) для разжигания русско-украинской вражды. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время выступления в Госдуме, передал ТАСС.

Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) назвал нынешние гонения на священников на Украине попыткой внешних сил искоренить традиционную веру и навлечь смуту между братскими народами.

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«Все это можно расценивать как часть глобального внешнего заказа на уничтожение канонического православия в пределах отдельно взятой страны Украины», — отметил он.

По мнению главы РПЦ, Запад понимает, что примирение невозможно без независимой УПЦ. Поэтому последователи киевского режима проводят обыски в епархиях, монастырях, по надуманным предлогам заводят уголовные дела на духовенство, на верующих, также оскверняют православные святыни.

В конце выступления патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что РПЦ готова к помощи для возрождения мирной жизни после окончания спецоперации.

Киевский режим с прошлого года активно выступает против Украинской православной церкви, ссылаясь на ее связи с Россией. В некоторых регионах уже запретили деятельность УПЦ, теперь в Верховной раде будут решать, запретить ли работу православных церквей на территории всей Украины.