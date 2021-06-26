«Смотрю, курточка мелькает»: таксист рассказал, как вытащил тонущего в луже дедушку в Тюмени

Прорыв трубопровода в одном из дворов Тюмени едва не стоил жизни пожилому мужчине. Пенсионер провалился в огромную яму с водой. О том, как проходила спасательная операция, рассказал «360» водитель такси Никита Зубков, который вытащил дедушку.

По словам молодого человека, он подъехал к первому подъезду дома и сразу не увидел масштаба последствий коммунальной аварии.

«Выхожу из машины, смотрю, откуда появилась вода. Вдруг слышу, что женщина кричит с четвертого или пятого этажа, что мужчина тонет. Потом я увидел, что одна из машин стоит наискосок и проваливается [в яму в месте размыва], а рядом курточка мелькает. Я сразу туда побежал», — поделился Зубков.

Таксист добавил, что пенсионеру не потребовалась медицинская помощь. Когда его положили на асфальт, он сразу сказал, что с ним все в порядке. Поэтому скорую решили не вызывать.

Очевидицей спасения дедушки стала блогер Елена Станиславская, которая живет в этом доме. Девушка сообщила, что после того, как пенсионера достали из лужи, он пошел домой, переоделся и отправился в магазин. Потом она пыталась его навестить, но мужчина не открыл дверь.

Местные власти обещают компенсировать жителям ущерб от коммунальной аварии. Пока не ясно, идет ли речь о чуть не утонувшем пенсионере или только о владельце иномарки, которая начала провалиться под асфальт. На месте работают специалисты, которые ликвидируют последствия ЧП.