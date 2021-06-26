Пенсионер чуть не утонул в луже в Тюмени. Его спас водитель такси

Пожилой мужчина едва не погиб в огромной луже во дворе жилого дома на улице Газовиков в Тюмени. Пенсионера успел вытащить водитель такси, который оказался неподалеку. Подробности случившегося «360» рассказала блогер Елена Станиславская, ставшая очевидцем ЧП.

По словам Станиславской, потоп у подъезда произошел в субботу утром, она увидела это в окно и вышла на улицу, чтобы перепарковать свой автомобиль.

«Я уже собралась заходить домой, как вдруг заорала сигнализация, машина пошатнулась. Я остановилась снять, и тут — пузырь в луже. Я закричала, и таксист откуда-то появился», — поделилась блогер.

Источник фото: телеканал «360»

Станиславская отметила, что со спасенным пенсионером все хорошо. После случившегося, по ее словам, он переоделся и сходил в магазин.

«Я лично приходила к нему, чтобы проведать, но он не открыл дверь», — добавила собеседница «360».

Водитель такси Никита Зубков в своем Instagram сообщил, что бросился на помощь пенсионеру, потому что увидел, как он провалился в яму.

«Он просто шел по тропинке. Бульк — и все, уплыл», — рассказал молодой человек.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что на улице Газовиков произошел порыв трубопровода холодного водоснабжения. Из-за этого размыло дорожное покрытие. В настоящее время специалисты «Росводоканала Тюмени» устраняют повреждения и ликвидируют последствия ЧП. В мэрии добавили, что ущерб, причиненный третьим лицам, будет возмещен в полном объеме.

При этом Станиславская у себя в Stories отметила, что такие потопы происходят каждый год, но до этого никому нет дела.