Эксклюзив 17 апреля 2023, 12:42 «Смотри на себя в зеркало!» Мать из Краснодара избила дочь из-за ее внешнего вида Видео «360»: мать ударила дочь в Краснодаре из-за ее внешнего вида

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Жительница Краснодара набросилась на дочь из-за того, что ей не понравился внешний вид школьницы. Мать устроила разборки в кабине лифта, в распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

В лифт зашла сначала школьница с рюкзаком за спиной, а за ней ее мать. Женщина ругалась и ударила девочку головой о стену.

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«Смотри на себя в зеркало! <…> Достала уже, посмотри внимательно!» — выкрикнула жительница Краснодара.

Ей не понравилось, как выглядела ее дочь. Она схватила ее за волосы, сплетенные в хвост, несколько раз трясла девочку, продолжая ругаться и оскорблять ее. Когда лифт прибыл на нужный этаж, женщина вытащила школьницу на лестничную клетку. Что стало причиной конфликта — неизвестно, сотрудники правоохранительных органов пока никак не прокомментировали ситуацию.

Ранее житель Башкирии попытался ударить свою жену, но причинил травмы своей четырехмесячной дочери. Девочку госпитализировали с переломом ноги. Мать пострадавшей рассказала, что ее супруг был пьян. Правоохранители организовали проверку по этому факту.