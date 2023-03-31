Эксклюзив 31 марта 2023, 01:22 «Был очень пьяный». Мужчина пытался ударить жену и сломал ногу четырехмесячной дочери МВД начало проверку в отношении жителя Башкирии, сломавшего ногу четырехмесячной дочери Pxhere

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Житель Башкирии сломал ногу своей четырехмесячной дочери, когда пытался ударить жену. Сейчас в отношении него проводится проверка, сообщили «360» в пресс-центре МВД по Республике Башкортостан. Мать девочки рассказала, что все случилось, когда ее муж был сильно пьян.

Заявление поступило в отдел МВД России по Бураевскому району, отметил дежурный сотрудник пресс-центра МВД по республике.

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«В отношении отца ребенка проводится проверка, в результате которой будет принято процессуальное решение», — добавил собеседник «360».

Мать пострадавшей девочки уточнила, что ее супруг был в состоянии алкогольного опьянения.

«Он был очень пьяный. <…> Хотел ударить меня, но случайно в нее попал. <…> У него бывает, что когда он пьет, то никого не узнает. Он не понимает, что я стою, например. Когда он трезвый — он хороший, а когда пьяный — не видит, что это я», — рассказала женщина.

По ее словам, ребенок хотел спать и плакал, тогда мужчина попросил жену, чтобы она успокоила девочку. У женщины не получилось убаюкать ребенка и супруг замахнулся на нее, но промахнулся и ударил по девочке.

Травму у ребенка заметили утром — девочка не разгибала ногу. Ее мать сразу же отправилась с ней в больницу. Врачи сделали ребенку рентген, который и показал перелом. Сейчас, по словам женщины, с девочкой все хорошо и они вместе находятся дома. В больнице мать и дочь провели 10 дней.

«Он не помнит, что он это сделал. Привлекать [к ответственности] наверно надо, чтобы он в следующий раз он не приезжал сюда и не смог такого сделать», — сказала женщина.

С отцом ребенка она с того момента не виделась.